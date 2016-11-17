В результате очередной вспышки АЧС в Одесской области погибли более сотни свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Согласно оперативной информации ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, в период с 13 по 15 ноября этого года в ЧП "Агро-ДИС" зарегистрировали гибель 104 голов свиней различных возрастных групп. Предприятие расположено в селе Кохивка Ананьевского района Одесской области. По предварительной информации, в ЧП "Агро-ДИС" содержится около 5 700 голов свиней. Об этом сообщили УНН в Госпродпотребслужбе.
При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (г.Киев) 16.11.2016 г. установлен диагноз африканской чумой свиней (АЧС).
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС.
В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Всего с начала 2016 года в Одесской области зарегистрировали 21 случай АЧС в Раздельнянском, Овидиопольском, Савранском, Балтском, Ивановском, Любашевском, Ананьевском, Килийском, Белгородском и Беляевском районах.
Напомним, случаи АЧС с начала года зафиксировали в 15 областях страны.
Как следствие, экспорт украинской свинины снизился в 20 раз.
По словам нардепа С.Тригубенко, экспортный рынок свинины уничтожен по вине Госпродпотребслужбы.
"Допущенная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу. Фермерства несут значительные убытки, мелкие домохозяйства, чтобы заработать хоть копейку, скрывают АЧС (чем создают дополнительные угрозы), страна же потеряла рынки сбыта. От нашей свинины на сегодня отказалась ряд государств-импортеров: Румыния, Армения, Беларусь... Если я не ошибаюсь, то осталась только Грузия. И тут у меня возникает логичный вопрос: неужели в других странах не случаются вспышки АЧС? Случаются. Однако, когда такое происходит, то все зависит от способности контролирующих органов локализовать проблемы, вовремя создать карантинную зону, чем гарантировать нормальную работу всем другим производителям свинины", - отметил он.
Аграрии сообщили, что для преодоления АЧС Украине нужно более 300 млн грн.