Внаслідок чергового спалаху АЧС на Одещині загинуло більше сотні свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Відповідно до оперативної інформації ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, у період з 13 по 15 листопада цього року в ПП “Агро-ДІС” було зареєстровано загибель 104 голів свиней різних вікових груп. Підприємство розташоване в селі Кохівка Ананьївського району Одеської області. За попередньою інформацією, в ПП “Агро-ДІС” утримується близько 5700 голів свиней. Про це УНН у Держпрожспоживслужбі.
При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (міста Київ) 16.11.2016 встановлено діагноз на африканську чуму свиней (АЧС).
З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС.
В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудник а АЧС.
Загалом, з початку 2016 року в Одеській області зареєстровано 21 випадок АЧС у Роздільнянському, Овідіопольському, Савранському, Балтському, Іванівському, Любашівському, Ананьївському, Кілійському, Болградському та Біляївському районах.
Нагадаємо, випадки АЧС з початку року зафіксовано у 15 областях країни.
Як наслідок, експорт української свинини знизився у 20 разів.
За словами нардепа С.Тригубенка, експортний ринок свинини знищено з вини Держпродспоживслужби.
“Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу. Фермерства несуть значні збитки, дрібні домогосподарства, аби заробити хоч копійку, приховують АЧС (чим створюють додаткові загрози), країна ж втратила ринки збуту. Від нашої свинини на сьогодні відмовилась низка держав-імпортерів: Румунія, Вірменія, Білорусь... Якщо я не помиляюся, то залишилася лише Грузія. І тут у мене виникає логічне запитання: невже в інших країнах не трапляються спалахи АЧС? Трапляються. Однак, коли таке стається, то все залежить від спроможності контролюючих органів локалізувати проблеми, вчасно створити карантинну зону, чим гарантувати нормальну роботу всім іншим виробникам свинини”, — зазначив він.
Аграрії повідомили, що для подолання АЧС Україні потрібно більше 300 млн. грн.