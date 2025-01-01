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2,22 трлн гривень на оборону України: на що спрямують кошти у 2025 році

2,22 трлн гривень на оборону України: на що спрямують кошти у 2025 році

Київ • УНН

 • 90265 перегляди

Верховна Рада затвердила оборонний бюджет України на 2025 рік у розмірі 2,22 трлн грн. Найбільше коштів отримає Міноборони - 1,57 трлн грн, МВС - 438 млрд грн та Нацгвардія - 161 млрд грн.

Відповідно до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік", доходи держбюджету передбачені в понад 2,327 трлн гривень, а видатки на рівні - 3,929 трлн гривень, з яких на оборону - 2,22 трлн гривень. УНН розповідає, кому найбільше буде направлено коштів у новому році, та що планується на них придбати. 

Зокрема, витрати на Міністерство оборони у 2025 році передбачені на рівні 1 трлн 568 млрд 835 млн 843,8 тис. гривень, що на понад 31,1 млрд більше, ніж у 2024 році. Із вказаних коштів: 

  • понад 1 трлн 12 млрд 345,4 млн гривень - на забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни;
    • 488 млрд 421,5 млн гривень - на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання;
      • 102,2 млн гривень - на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗСУ;
        • 23 млн 247,8 тис. гривень - на утилізацію боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів ЗСУ. 

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          На забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту, яка підпорядковується Міноборони, планується виділити 67 млрд 280 млн гривень, що на 34,1 млрд гривень більше, ніж у 2024 році. 

          Також Міністерству внутрішніх справ передбачається у цьому році виділити понад 438 млрд 271,9 млн гривень (на 5,4 млрд більше, ніж у 2024 році), з яких: 

          • понад 17,9 млрд гривень - на забезпечення діяльності органів, установ та закладів МВС, підготовку кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання;
            • 860,164 млн гривень - на керівництво та управління діяльністю МВС;
              • понад 7,5 млн гривень - на наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією;
                • понад 3,1 млрд гривень - створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту. 

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                  Державній прикордонній службі України на 2025 рік передбачені видатки у розмірі понад 98 млрд 77,4 млн гривень, що на понад 5,7 млрд гривень менше, ніж минулого року. Зокрема: 

                  • понад 96 млрд 199,5 млн гривень - на забезпечення виконання завдань, функцій та підготовку кадрів ДПСУ;
                    • понад 757,7 млн гривень - керівництво та управління у сфері охорони державного кордону;
                      • 200 млн гривень - на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ДПСУ;
                        • понад 704,9 млн гривень - на розвідувальну діяльність у сфері захисту державного кордону;
                          • понад 215,2 млн гривень - на реалізацію проекту із закупівлі безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону. 

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                            Також Національній гвардії України, яка підпорядковується МВС, передбачено видатки на суму в понад 161 млрд 63,4 млн гривень (майже на 9,5 млрд більше, ніж у 2024 році). Ці кошти спрямують на: 

                            • понад 160 млрд 662,4 млн гривень - забезпечення виконання завдань, функцій та підготовку кадрів НГУ;
                              • понад 431,8 млн гривень - будівництво (придбання) житла для військовослужбовців НГУ;
                                • понад 969,1 млн гривень - керівництво та управління НГУ. 

                                  Службі безпеки України на цей рік передбачено фінансування у розмірі в понад 41 млрд 683,5 млн гривень, що на понад 1,4 млрд гривень більше, ніж у 2024 році: 

                                  • понад 41,4 млрд спрямують на забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи СБУ;
                                    • 181 млн гривень підуть на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців СБУ; 
                                      • 30 млн гривень спрямують на координацію діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьбу з тероризмом на території України. 

                                        Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості у цьому році планується виділити на майже 15 млрд гривень більше, ніж у 2024 році. Таким чином видатки міністерства становитимуть 55,2 млрд гривень, з яких - понад 54,5 млрд гривень буде направлено на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, а також 500 млн гривень - на надання державної фінансової підтримки підприємствам у сфері оборонно-промислового комплексу. 

                                        Головному управлінню розвідки на цей рік передбачили видатки у сумі в понад 25,1 млрд гривень, з яких: 

                                        • майже 25 млрд гривень - на розвідувальну діяльність у сфері оборони;
                                          • 150 млн гривень - на придбання житла для військових ГУР. 

                                            Зазначимо, що в цьому році ГУР урізали бюджет на майже 400 млн гривень. 

                                            Службі зовнішньої розвідки у цьому році виділять понад 6,4 млрд гривень (менше на 14,8 млн гривень), з яких: 

                                            • понад 6,3 млрд - на забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи СЗР;
                                              • 150 млн гривень - на будівництво (придбання) житла для співробітників СЗР. 

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