В Україні анонсували запуск Єдиної платформи комунальних послуг

Кабмін планує цього року запуск Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

"Більше захисту, більше нових цифрових проєктів, більше документів та сервісів у Дії. Плануємо цьогоріч запуск Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Покращимо контроль за якістю послуг і створимо ефективний інструмент взаємодії між споживачами, постачальниками та державою", - розповів Шмигаль.

Окрім того, він заявив, що ключова економічна філософія уряду — це програма "Зроблено в Україні", і основна державна підтримка буде направлена саме на неї.

"Будемо активно розвивати глибинну переробку, аби збільшувати експорт продукції з доданою вартістю. Також плануємо запуск нових інструментів для залучення інвестицій та страхування ризиків, спричинених війною", - сказав Шмигаль.

Доповнення

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в Мінцифрі думають над послугою для того, щоб дати можливість громадянам надавати фідбек про роботу державних установ.