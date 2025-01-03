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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине анонсировали запуск Единой платформы коммунальных услуг

В Украине анонсировали запуск Единой платформы коммунальных услуг

Киев  •  УНН

 • 3560 просмотра

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Кабмин планирует запустить Единую платформу жилищно-коммунальных услуг для улучшения контроля за качеством услуг. Проект станет инструментом взаимодействия между потребителями, поставщиками и государством.

Кабмин планирует в этом году запуск Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

«Больше защиты, больше новых цифровых проектов, больше документов и сервисов в Дії. Планируем в этом году запуск Единой платформы жилищно-коммунальных услуг. Улучшим контроль за качеством услуг и создадим эффективный инструмент взаимодействия между потребителями, поставщиками и государством», - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, он заявил, что ключевая экономическая философия правительства - это программа «Сделано в Украине», и основная государственная поддержка будет направлена именно на нее.

«Будем активно развивать глубинную переработку, чтобы увеличивать экспорт продукции с добавленной стоимостью. Также планируем запуск новых инструментов для привлечения инвестиций и страхования рисков, вызванных войной», - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в Минцифре думают над услугой для того, чтобы дать возможность гражданам предоставлять фидбек о работе государственных учреждений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаполитикаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль