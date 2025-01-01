2,22 трлн гривен на оборону Украины: на что направят средства в 2025 году

Согласно закону «О государственном бюджете Украины на 2025 год», доходы госбюджета предусмотрены в более 2,327 трлн гривен, а расходы на уровне - 3,929 трлн гривен, из которых на оборону - 2,22 трлн гривен. УНН рассказывает, кому больше всего будет направлено средств в новом году, и что планируется на них приобрести.

В частности, расходы на Министерство обороны в 2025 году предусмотрены на уровне 1 трлн 568 млрд 835 млн 843,8 тыс. гривен, что более чем на 31,1 млрд больше, чем в 2024 году. Из указанных средств:

более 1 трлн 12 млрд 345,4 млн гривен - на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны;

488 млрд 421,5 млн гривен - на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования;

102,2 млн гривен - на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих ВСУ;

23 млн 247,8 тыс. гривен - на утилизацию боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ.

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На обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта, которая подчиняется Минобороны, планируется выделить 67 млрд 280 млн гривен, что на 34,1 млрд гривен больше, чем в 2024 году.

Также Министерству внутренних дел предполагается в этом году выделить более 438 млрд 271,9 млн гривен (на 5,4 млрд больше, чем в 2024 году), из которых:

более 17,9 млрд гривен - на обеспечение деятельности органов, учреждений и заведений МВД, подготовку кадров учреждениями высшего образования со специфическими условиями обучения;

860,164 млн гривен - на руководство и управление деятельностью МВД;

более 7,5 млн гривен - на научное и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий по борьбе с организованной преступностью и коррупцией;

более 3,1 млрд гривен - создание единой авиационной системы безопасности и гражданской защиты.

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Государственной пограничной службе Украины на 2025 год предусмотрены расходы в размере более 98 млрд 77,4 млн гривен, что более чем на 5,7 млрд гривен меньше, чем в прошлом году. В частности:

более 96 млрд 199,5 млн гривен - на обеспечение выполнения задач, функций и подготовку кадров ГПСУ;

более 757,7 млн гривен - руководство и управление в сфере охраны государственной границы;

200 млн гривен - на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих ГПСУ;

более 704,9 млн гривен - на разведывательную деятельность в сфере защиты государственной границы;

более 215,2 млн гривен - на реализацию проекта по закупке беспилотных авиационных систем и средств мониторинга государственной границы.

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Также Национальной гвардии Украины, которая подчиняется МВД, предусмотрены расходы на сумму в более 161 млрд 63,4 млн гривен (почти на 9,5 млрд больше, чем в 2024 году). Эти средства направят на:

более 160 млрд 662,4 млн гривен - обеспечение выполнения задач, функций и подготовку кадров НГУ;

более 431,8 млн гривен - строительство (приобретение) жилья для военнослужащих НГУ;

более 969,1 млн гривен - руководство и управление НГУ.

Службе безопасности Украины на этот год предусмотрено финансирование в размере более 41 млрд 683,5 млн гривен, что более чем на 1,4 млрд гривен больше, чем в 2024 году:

более 41,4 млрд направят на обеспечение мероприятий в сфере безопасности государства и деятельности органов системы СБУ;

181 млн гривен пойдут на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих СБУ;

30 млн гривен направят на координацию деятельности в предотвращении террористических актов и борьбу с терроризмом на территории Украины.

Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности в этом году планируется выделить почти на 15 млрд гривен больше, чем в 2024 году. Таким образом расходы министерства составят 55,2 млрд гривен, из которых - более 54,5 млрд гривен будет направлено на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения, а также 500 млн гривен - на предоставление государственной финансовой поддержки предприятиям в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Главному управлению разведки на этот год предусмотрели расходы в сумме более 25,1 млрд гривен, из которых:

почти 25 млрд гривен - на разведывательную деятельность в сфере обороны;

150 млн гривен - на приобретение жилья для военных ГУР.

Отметим, что в этом году ГУР урезали бюджет на почти 400 млн гривен.

Службе внешней разведки в этом году выделят более 6,4 млрд гривен (меньше на 14,8 млн гривен), из которых:

более 6,3 млрд - на обеспечение разведывательной деятельности в сфере безопасности государства, специальной защиты государственных представительств за рубежом и деятельности подразделений системы СВР;

150 млн гривен - на строительство (приобретение) жилья для сотрудников СВР.

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