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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять рф до середины 2025 года - Марченко

Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы противостоять рф до середины 2025 года - Марченко

Киев  •  УНН

 • 6817 просмотра

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Министр финансов Марченко заявил о достаточности средств и оружия для противостояния рф до середины 2025 года. Украина готовится к возможным изменениям в поддержке США после президентских выборов.

Украина имеет достаточно средств и оружия, чтобы воевать против России еще по крайней мере в течение первой половины 2025 года без помощи США при новой администрации Дональда Трампа, если она перестанет поддерживать Украину в противостоянии против рф. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью испанскому изданию El Pais, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, что будет, если США перестанут оказывать помощь Украине при новой администрации Дональда Трампа, Марченко ответил, что "Украина должна иметь план создания необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. Естественным интересом Украины является создание хорошего доверия для сотрудничества. Я считаю, что это должна быть приоритетная стратегия как для Украины, так и для Европы. Мы хотим строить хорошие отношения".

Он отметил, что Украина должна использовать время должным образом и иметь возможность договориться с новой администрацией.

Марченко подчеркнул, что Украина будет иметь достаточно средств и оружия, чтобы противостоять рф до первого полугодия 2025 года.

Я считаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять как минимум до первого полугодия 2025 года. Мы предусмотрим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году. Сейчас мы получаем от Соединенных Штатов необходимое оружие. Это означает, что, по крайней мере, в течение первой половины года и далее мы будем хорошо оснащены, чтобы противостоять этой атаке. Украина должна использовать это время очень мудро, чтобы провести необходимые переговоры с нашими ключевыми союзниками в Соединенных Штатах

- отметил Марченко.

Напомним

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном декабря повторил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине и переговоров для скорого окончания войны.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономикаполитика
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emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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