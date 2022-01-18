В результате авиаударов коалиции по йеменской Сане погибли около двух десятков человек

КИЕВ. 18 января. УНН. Коалиция во главе с Саудовской Аравией совершила воздушные налеты на столицу Йемена Сану, убив по разным оценкам от 14 до 20 человек, на следующий день после того, как повстанческая группировка хуситов совершила смертоносное нападение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.