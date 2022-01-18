В результате авиаударов коалиции по йеменской Сане погибли около двух десятков человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Коалиция во главе с Саудовской Аравией совершила воздушные налеты на столицу Йемена Сану, убив по разным оценкам от 14 до 20 человек, на следующий день после того, как повстанческая группировка хуситов совершила смертоносное нападение в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Рано утром во вторник коалиция заявила, что начала воздушные налеты на опорные пункты и лагеря в Сане, которые принадлежат связанным с Ираном группировке хуситов.
Обстрел, в результате которого по меньшей мере 14 человек погибли, по первым оценкам, пришелся на дом бывшего военного чиновника, сообщает Reuters. По сообщению Al Arabiya, погиб лидер хуситов генерал-майор Абдулла Касем аль-Джунаид. В результате обстрела погибли он сам, его жена, 25-летний сын, другие члены семьи и несколько неизвестных, сообщили Reuters источник.
По словам заместителя министра иностранных дел хуситов, в результате атак коалиции вокруг города погибло всего около 20 человек.
Телеканал Al Masirah, управляемый хуситами, сообщил, что в результате атак погибли по меньшей мере дюжина человек и еще около дюжины получили ранения.
Коалиция также заявила, что перехватила восемь беспилотников, запущенных в сторону Саудовской Аравии.
Добавим
Нападение хуситов на два объекта в ОАЭ в понедельник повлекло взрывы бензовозов, гибель трех человек и возгорание возле аэропорта Абу-Даби.
Дополнение
Саудовская Аравия и ОАЭ вмешались в войну в Йемене в 2015 году, чтобы восстановить правительство президента Абд-Раббу Мансура Хади, который бежал после того, как повстанцы-хусити захватили столицу и некоторые районы северного Йемена в конце 2014 года.
ОАЭ в значительной мере сократили свое военное присутствие в стране в 2019 году, но продолжают контролировать йеменские силы, которые они вооружают и обучают.
Многолетний конфликт в Йемене вызвал худший гуманитарный кризис в мире, в результате которого погибли десятки тысяч людей и многие оказались на грани голода.