Внаслідок авіаударів коаліції по єменській Сані загинуло близько двох десятків людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Коаліція на чолі з Саудівською Аравією здійснила повітряні нальоти на столицю Ємену Сану, вбивши за різними оцінками від 14 до 20 людей, наступного дня після того, як повстанське угруповання хуситів здійснило смертоносний напад в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Рано вранці у вівторок коаліція заявила, що розпочала повітряні нальоти на опорні пункти та табори в Сані, що належать пов'язаному з Іраном угрупованню хуситів.
Обстріл, внаслідок якого щонайменше 14 людей загинули, за першими оцінками, припав на будинок колишнього військового чиновника, повідомляє Reuters. За повідомленням Al Arabiya, загинув лідер хусітів генерал-майор Абдулла Касем аль-Джунаїд. Внаслідок обстрілу загинули він сам, його дружина, 25-річний син, інші члени сім'ї та кілька невідомих, повідомили Reuters джерело.
За словами заступника міністра закордонних справ хуситів, внаслідок атак коаліції навколо міста загинуло загалом близько 20 людей.
Телеканал Al Masirah, керований хуситами, повідомив, що в результаті атак загинуло щонайменше дюжина людей і ще близько дюжини зазнали поранень.
Коаліція також заявила, що перехопила вісім безпілотників, запущених у бік Саудівської Аравії.
Додамо
Напад хуситів на два об'єкти в ОАЕ в понеділок спричинив вибухи бензовозів, загибель трьох людей і загоряння біля аеропорту Абу-Дабі.
Доповнення
Саудівська Аравія та ОАЕ втрутилися у війну в Ємені в 2015 році, щоб відновити уряд президента Абд-Раббу Мансура Хаді, який утік після того, як повстанці-хусити захопили столицю та деякі райони північного Ємену наприкінці 2014 року.
ОАЕ значною мірою скоротили свою військову присутність у країні у 2019 році, але продовжують контролювати єменські сили, які вони озброюють та навчають.
Багаторічний конфлікт у Ємені викликав найгіршу гуманітарну кризу у світі, внаслідок якої загинули десятки тисяч людей і багато хто опинився на межі голоду.