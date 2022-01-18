Внаслідок авіаударів коаліції по єменській Сані загинуло близько двох десятків людей

КИЇВ. 18 січня. УНН. Коаліція на чолі з Саудівською Аравією здійснила повітряні нальоти на столицю Ємену Сану, вбивши за різними оцінками від 14 до 20 людей, наступного дня після того, як повстанське угруповання хуситів здійснило смертоносний напад в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Про це УНН пише з посиланням на Reuters.