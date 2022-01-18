Внаслідок авіаударів коаліції по єменській Сані загинуло близько двох десятків людей

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 49599 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 122636 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 187092 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 182582 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 206194 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 194606 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 150988 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152526 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173031 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182798 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 130178 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 170929 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 108151 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 62702 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 31507 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 459589 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 305039 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 368534 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 480968 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 726196 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 108152 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 170930 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 122914 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158213 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181596 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Внаслідок авіаударів коаліції по єменській Сані загинуло близько двох десятків людей

Внаслідок авіаударів коаліції по єменській Сані загинуло близько двох десятків людей

Київ • УНН

 • 10912 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Коаліція на чолі з Саудівською Аравією здійснила повітряні нальоти на столицю Ємену Сану, вбивши за різними оцінками від 14 до 20 людей, наступного дня після того, як повстанське угруповання хуситів здійснило смертоносний напад в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Рано вранці у вівторок коаліція заявила, що розпочала повітряні нальоти на опорні пункти та табори в Сані, що належать пов'язаному з Іраном угрупованню хуситів.

Обстріл, внаслідок якого щонайменше 14 людей загинули, за першими оцінками, припав на будинок колишнього військового чиновника, повідомляє Reuters. За повідомленням Al Arabiya, загинув лідер хусітів генерал-майор Абдулла Касем аль-Джунаїд. Внаслідок обстрілу загинули він сам, його дружина, 25-річний син, інші члени сім'ї та кілька невідомих, повідомили Reuters джерело.

За словами заступника міністра закордонних справ хуситів, внаслідок атак коаліції навколо міста загинуло загалом близько 20 людей.

Телеканал Al Masirah, керований хуситами, повідомив, що в результаті атак загинуло щонайменше дюжина людей і ще близько дюжини зазнали поранень.

Коаліція також заявила, що перехопила вісім безпілотників, запущених у бік Саудівської Аравії.

Додамо

Напад хуситів на два об'єкти в ОАЕ в понеділок спричинив вибухи бензовозів, загибель трьох людей і загоряння біля аеропорту Абу-Дабі.

Доповнення

Саудівська Аравія та ОАЕ втрутилися у війну в Ємені в 2015 році, щоб відновити уряд президента Абд-Раббу Мансура Хаді, який утік після того, як повстанці-хусити захопили столицю та деякі райони північного Ємену наприкінці 2014 року.

ОАЕ значною мірою скоротили свою військову присутність у країні у 2019 році, але продовжують контролювати єменські сили, які вони озброюють та навчають.

Багаторічний конфлікт у Ємені викликав найгіршу гуманітарну кризу у світі, внаслідок якої загинули десятки тисяч людей і багато хто опинився на межі голоду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69