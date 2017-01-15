В результате авиакатастрофы в Британии погиб пилот
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Пилот легкого самолета погиб в результате авиакатастрофы в графстве Оксфордшир на юге Великобритании, передает УНН со ссылкой на BBC.
Самолет вылетел из аэродрома Тэруэстон на севере Бакингемшир, но впоследствии разбился в заповеднике Астон Ровант.
"К сожалению, пилота самолета, мужчину, нашли мертвым на месте инцидента", - отметил представитель полиции.
На месте, где разбился самолет, ведут расследование аварии, дороги там перекрыли.
Ближайшим родственникам погибшего пока не сообщили об аварии.