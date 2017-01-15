Внаслідок авіакатастрофи у Британії загинув пілот
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Пілот легкого літака загинув унаслідок авіакатастрофи у графстві Оксфордшир на півдні Британії, передає УНН з посиланням на BBC.
Літак вилетів із аеродрома Теруестон на півночі Бакінгемширу, але згодом розбився у заповіднику Астон Ровант.
“На жаль, пілота літака, чоловіка, знайшли мертвим на місці інциденту”, — зазначив представник поліції.
На місці, де розбився літак, ведуть розслідування аварії, дороги там перекрили.
Найближчим родичам загиблого поки не повідомили про аварію.