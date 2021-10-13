В результате аварии автобуса в Непале погибли 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. По меньшей мере 28 человек погибли, а многие другие получили ранения в аварии автобуса на северо-западе Непала. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Транспортное средство съехал с дороги и упал на склон холма в районе Мугу. Причины катастрофы неизвестны, но некоторые отчеты свидетельствуют о том, что в автобусе возникла проблема с отказом тормозов. На снимках, опубликованных местными СМИ, видно, как спасатели перевозят людей и, казалось, личные вещи, такие как дорожные сумки.
В полиции сообщили, что ведется расследование.
Они добавили, что многие из автобусов, возможно, ехали домой после празднования дашайн - большого религиозного праздника в Непале и Индии.
Более десятка людей лечились от травм, некоторые из них были доставлены в соседней больнице.
Напомним
Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП , есть погибшие.