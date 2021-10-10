Автомобіль з Ксенією Собчак потрапив у ДТП, є загиблі

Деталі

Аварія сталася ввечері 9 жовтня. Mercedez, в якому в якості пасажира перебувала Ксенія Собчак, зіткнувся в лоб з автомобілем Volkswagen. Телеведуча не постраждала, після ДТП вона поїхала на іншій машині в аеропорт.

У другому автомобілі перебували три людини: один з них загинув на місці, другий помер в лікарні, третій знаходиться у важкому стані.

На сайті прокуратури Краснодарського краю РФ повідомляється, що за фактом аварії на трасі "Адлер - Альпіка Сервіс" порушено кримінальну справу про порушення правил дорожнього руху, що призвело з необережності загибель людини (частина 3 статті 264 КК). Відомство повідомило про одного загиблого і двох госпіталізованих.

Представник Собчак не коментував подію. Немає ніякої інформації про те, що сталося і в акааунтах ведучої в соціальних мережах.