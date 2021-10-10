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Автомобиль с Ксение Собчак попал в ДТП, есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Автомобиль с российской телеведущей Ксенией Собчак попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной (район Сочи), сообщает телеканал Дождь.

Детали

Авария произошла вечером 9 октября. Mercedez, в котором в качестве пассажира находилась Ксения Собчак, столкнулся в лоб с автомобилем Volkswagen. Телеведущая не пострадала, после ДТП она уехала на другой машине в аэропорт.

Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй умер в больнице, третий находится в тяжелом состоянии.

На сайте прокуратуры Краснодарского края сообщается, что по факту аварии на трассе “Адлер — Альпика Сервис” возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека (часть 3 статьи 264 УК). Ведомство сообщило об одном погибшем и двух госпитализированных.

Представитель Собчак не комментировал произошедшее. Нет никакой информации о произошедшем и в акааунтах ведущей в социальных сетях.

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