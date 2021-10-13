Внаслідок аварії автобуса в Непалі загинули 28 людей

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Транспортний засіб з’їхав з дороги і впав на схил пагорба у районі Мугу. Причини катастрофи невідомі, але деякі звіти свідчать про те, що в автобусі виникла проблема з відмовою гальм. На знімках, опублікованих місцевими ЗМІ, видно, як рятувальники перевозять людей і, здавалося, особисті речі, такі як дорожні сумки.

У поліції повідомили, що триває розслідування.

Вони додали, що багато хто з автобусів, можливо, їхали додому після святкування Дашайна - великого релігійного свята в Непалі та Індії.

Понад десяток людей лікувалися від травм, деякі з них були доставлені до сусідньої лікарні.

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