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ВМС получит новые катера - СМИ

Киев • УНН

 • 11097 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На киевском ОАО "Кузница на Рыбацком" быстрыми темпами идет строительство одного малого бронированного артиллерийского катера "Гюрза-М". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинские милитаристский портал.

ВМС получит новые катера - СМИ

"По имеющейся информации в настоящее время на киевском ОАО "Кузница на Рыбацком" быстрыми темпами идет строительство одного малого бронированного артиллерийского катера проекта 58155 шифр "Гюрза-М", подписан контракт на строительство еще одного", - сказано в сообщении. 

Такая же ситуация со строительством десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр". Также был заключен контракт на строительство еще двух единиц.

Спустить технику на воду планируют в течение следующего 2019 года, при условии устойчивого финансирования. Также планируется передать их на баланс ВМС ВС Украины в 2019 году.

В сообщении также добавили, что строительство отечественного ракетного комплекса "Лань" зависит от готовности противокорабельного комплекса "Нептун".

Напомним, военно-морские Силы Украины рассчитывают получить в следующем году ракетные комплексы "Нептун". Об этом в интервью BBC News сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

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