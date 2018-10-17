ВМС України наступного року очікують отримати ракетні комплекси “Нептун”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Військово-морські Сили України розраховують отримати наступного року ракетні комплекси “Нептун”. Про це в інтерв’ю BBC News повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко, передає УНН.
“У серпні пройшов вдалий пуск (крилатої ракети наземного базування “Нептун” - ред.), до кінця року запланований ще один. За попередніми даними, у квітні-травні очікуємо на готовність берегового комплексу, який зможе вражати кораблі противника на 300 км”, — сказав Воронченко.
За його словами, у кінці 2020 — початку 2021 року ВМС планують отримати корабельний комплекс.
У продовження теми командувач зазначив, що найближчим часом буде розпочато побудову ракетного катеру “Лань”, який планується спуститу на воду у 2019-2020 роках. На ньому буде розміщено протикорабельні ракети “Нептун”.
Воронченко нагадав, що на даний час ВМС вже має у своєму розпорядженні шість бронекатерів, побудованих на вітчизняних підприємствах та два спущених на воду десантно-штурмових катери.
Нагадаємо, наприкінці серпня цього року в Україні успішно пройшли випробування нової крилатої ракети наземного базування “Нептун”, яка здатна точно вражати як наземні, так і морські цілі.