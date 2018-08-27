В Україні успішно випробували крилаті ракети "Нептун"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Минулого тижня в Україні успішно пройшли випробування нової крилатої ракети наземного базування "Нептун", яка здатна точно вражати як наземні, так і морські цілі. Про це у Facebook повідомило Державне конструкторське бюро "Луч", передає УНН.
"Випробування української крилатої ракети", – повідомляється в описі до відео.
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Нагадаємо, український оборонно-промисловий комплекс до кінця року планує завершити створення і модернізації понад 20 зразків озброєння і військової техніки.
Як повідомляв УНН, в Україні на військовому полігоні провели державні випробування дослідного зразка некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм "Оскол".