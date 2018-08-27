В Украине успешно испытали крылатые ракеты "Нептун"

"Испытания украинского крылатой ракеты", - сообщается в описании к видео.

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Напомним, украинский оборонно-промышленный комплекс до конца года планирует завершить создание и модернизации более 20 образцов вооружения и военной техники.

Как сообщал УНН, в Украине на военном полигоне провели государственные испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм "Оскол".





