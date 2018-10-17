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ВМС Украины в следующем году ожидают получить ракетные комплексы "Нептун"

ВМС Украины в следующем году ожидают получить ракетные комплексы "Нептун"

Киев  •  УНН

 • 16898 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Военно-морские Силы Украины рассчитывают получить в следующем году ракетные комплексы "Нептун". Об этом в интервью BBC News сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНН.

"В августе прошел удачный пуск (крылатой ракеты наземного базирования "Нептун" - ред.), к концу года запланирован еще один. По предварительным данным, в апреле-мае ожидаем готовность берегового комплекса, который сможет поражать корабли противника на 300 км", - сказал Воронченко.

По его словам, в конце 2020 - начале 2021 ВМС планируют получить корабельный комплекс.

В продолжение темы командующий отметил, что в ближайшее время будет начато строительство ракетного катера "Лань", который планируется спустить на воду в 2019-2020 годах. На нем будет размещено противокорабельные ракеты "Нептун".

Воронченко напомнил, что в настоящее время ВМС уже располагает шестью бронекатерами, построенными на отечественных предприятиях и двумя спущенными на воду десантно-штурмовыми катерами.

Напомним, в конце августа этого года в Украине успешно прошли испытания новой крылатой ракеты наземного базирования "Нептун", которая способна точно поражать как наземные, так и морские цели.

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