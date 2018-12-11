ВМС отримає нові катери - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На київському ВАТ "Кузня на Рибальському" швидкими темпами йде будівництво одного малого броньованого артилерійського катеру "Гюрза-М". Про це повідомляє УНН з посиланням на Український мілітарний портал.
"За наявною інформацією наразі на київському ВАТ "Кузня на Рибальському" швидкими темпами йде будівництво одного малого броньованого артилерійського катеру проекту 58155 шифр "Гюрза-М", підписано контракт на будівництво ще одного", - сказано у повідомлені.
Така ж ситуація з будівництвом десантно-штурмових катерів типу "Кентавр". Також було укладено контракт на будівництво ще двох одиниць.
Спустити техніку на воду планують впродовж наступного 2019 року, за умови сталого фінансування. Також планують передати їх на баланс ВМС ЗС України у 2019 році.
В повідомленні також додали, що будівництво вітчизняного ракетного комплексу "Лань" залежить від готовності протикорабельного комплексу "Нептун".
Нагадаємо, військово-морські Сили України розраховують отримати наступного року ракетні комплекси “Нептун”. Про це в інтерв’ю BBC News повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко.