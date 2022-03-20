Вражеская атака на Киев: от обломков снаряда в Святошинском районе пострадало пять человек

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"В Святошинском районе снаряд попал во двор рядом с десятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, сгорели машины во дворе. На данный момент погибших нет. 5 человек пострадали. Двоих из них госпитализировали. На месте работают медики и спасатели", - написал Кличко.

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В Киеве в многоэтажный дом в Святошинском районе попали обломки вражеского снаряда.