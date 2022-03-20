Ворожа атака на Київ: від уламків снаряду у Святошинському районі постраждало п'ятеро людей

Цитата

"У Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки у дворі. На даний момент - загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. На місці працюють медики і рятувальники", - написав Кличко.

Доповнення

У Києві в багатоповерховий будинок у Святошинському районі влучили уламки ворожого снаряду.