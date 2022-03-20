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Ворожа атака на Київ: від уламків снаряду у Святошинському районі постраждало п'ятеро людей

Ворожа атака на Київ: від уламків снаряду у Святошинському районі постраждало п'ятеро людей

Київ • УНН

 • 235984 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Через влучання уламків снаряду у двір біля багатоповерхового будинку у Святошинському районі Києва постраждало п'ятеро людей, двох із них госпіталізували. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

"У Святошинському районі снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки у дворі. На даний момент - загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. На місці працюють медики і рятувальники", - написав Кличко.

Доповнення

У Києві в багатоповерховий будинок у Святошинському районі влучили уламки ворожого снаряду.

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