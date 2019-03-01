Владельцев аптек обяжут иметь высшее фармобразование

Новая редакция документа, как и предыдущая, содержит ряд требований к предпринимателям, которые открывают аптечные заведения:



обязательно иметь фармацевтическое образование (документ о высшем образовании не ниже второго (магистерского) уровня по специальности "Фармация";



иметь сертификат провизора-специалиста, выданный учреждением последипломного образования, или удостоверение о присвоении (подтверждении) соответствующей квалификационной категории.



Добавим, требование о наличии фармацевтического образования у владельцев аптек действует в большинстве стран Европейского Союза.