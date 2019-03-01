Владельцев аптек обяжут иметь высшее фармобразование
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Депутаты Верховной Рады доработали законопроект №8591, направленный на обеспечение экономической конкуренции и защиту прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами, передает УНН со ссылкой на текст документа.
Новая редакция документа, как и предыдущая, содержит ряд требований к предпринимателям, которые открывают аптечные заведения:
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- обязательно иметь фармацевтическое образование (документ о высшем образовании не ниже второго (магистерского) уровня по специальности "Фармация";
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- иметь сертификат провизора-специалиста, выданный учреждением последипломного образования, или удостоверение о присвоении (подтверждении) соответствующей квалификационной категории.
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Добавим, требование о наличии фармацевтического образования у владельцев аптек действует в большинстве стран Европейского Союза.