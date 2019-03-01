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Власників аптек зобов'яжуть мати вищу фармосвіту

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Депутати Верховної Ради доопрацювали законопроект №8591, спрямований на забезпечення економічної конкуренції та захист прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами, передає УНН із посиланням на текст документу.

Нова редакція документу, як і попередня, містить низку вимог до підприємців, що відкривають аптечні заклади:

  • обов’язково мати фармацевтичну освіту (документ про вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальністю "Фармація";
  • мати сертифікат провізора-спеціаліста, виданого закладом післядипломної освіти, або посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

Додамо, вимога щодо наявності фармацевтичної освіти у власників аптечних закладів діє у більшості країн Європейського Союзу.

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