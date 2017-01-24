Владельцы авто с иностранной регистрации не исключили еще одной акции на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Владельцы авто с иностранной регистрацией не исключили еще одной акции на следующей неделе. Об этом сказал лидер активистов Олег Ярошевич, передает корреспондент УНН.
"Акция вообще анонсирована до 20:00, после чего мы соберемся и обсудим наши дальнейшие действия. А сейчас мы отсюда поедем до других активистов на дорогах ", - сказал О.Ярошевич.
Предварительно демонстранты заявили, что следующий митинг может состояться на следующей неделе при условии, если активисты не получат ответа от Премьер-министра Украины Владимир Гройсман.
Напомним, 24 января из-за акции митингующих на въездах в Киев было затруднено движение транспорта .
Как сообщал УНН, 24 января акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией проходили на шести локациях, на каждом въезде Киева в акции приняло участие от 25 до 40 человек (всего 150-240 человек).