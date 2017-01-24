Власники авто з іноземною реєстрацією не виключили ще однієї акції наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Власники авто з іноземною реєстрацією не виключили ще однієї акції наступного тижня. Про це сказав лідер активістів Олег Ярошевич, передає кореспондент УНН.
“Акція взагалі анонсована до 20:00, після чого ми зберемося і обговоримо наші подальші дії. А зараз ми звідси поїдемо до інших активістів на дорогах”, — сказав О.Ярошевич.
Попередньо демонстранти заявили, що наступний мітинг може відбутися наступного тижня за умови, якщо активісти не отримають відповіді від Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Нагадаємо, 24 січня через акції мітингувальників на в'їздах у Київ був ускладнений рух транспорту.
Як повідомляв УНН, 24 січня акції власників автомобілів з іноземною реєстрацією проходили на шести локаціях, на кожному в'їзді Києва до акції долучилося від 25 до 40 осіб (загалом 150-240 людей).