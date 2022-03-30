Устроили провокацию: в Сумской области российские оккупанты взорвали свой БТР
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Сумской области российские оккупанты устроили провокацию. Они взорвали свой БТР, чтобы сделать картинку для вражеской пропаганды. Об этом рассказал председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
По словам Живицкого, на пункте пропуска "Рыжовка" россияне установили свой БТР и сами же его взорвали.
"Это была заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ: якобы украинцы уничтожили их БТР, хоть они это сделали самостоятельно. И оккупанты, якобы чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пограничный пункт пропуска", — отметил Живицкий.
Председатель ОГА рассказал, что ситуация в области остается напряженной. Захватчики перемещают военную технику в Конотопском районе, обстреливают мирные кварталы из танков и стрелкового оружия.
Напомним
Под Чугуевом обнаружили тела оккупантов без следов ранений.