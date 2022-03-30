Устроили провокацию: в Сумской области российские оккупанты взорвали свой БТР

Детали

По словам Живицкого, на пункте пропуска "Рыжовка" россияне установили свой БТР и сами же его взорвали.

"Это была заранее спланированная провокация, направленная на формирование картинки для российских СМИ: якобы украинцы уничтожили их БТР, хоть они это сделали самостоятельно. И оккупанты, якобы чтобы отомстить украинцам, сожгли украинский пограничный пункт пропуска", — отметил Живицкий.

Председатель ОГА рассказал, что ситуация в области остается напряженной. Захватчики перемещают военную технику в Конотопском районе, обстреливают мирные кварталы из танков и стрелкового оружия.

Напомним

Под Чугуевом обнаружили тела оккупантов без следов ранений.