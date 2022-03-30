Влаштували провокацію: у Сумській області російські окупанти підірвали свій БТР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Сумській області російські окупанти влаштували провокацію. Вони підірвали свій БТР, щоб зробити картинку для ворожої пропаганди. Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, передає УНН.
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За словами Живицького, на пункті пропуску "Рижівка" росіяни встановили свій БТР і самі ж його підірвали.
"Це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ: нібито українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно. І окупанти, начебто аби помститися українцям, спалили український прикордонний пункт пропуску", — зазначив Живицький.
Голова ОДА розповів, що ситуація в області залишається напруженою. Загарбники переміщують військову техніку у Конотопському районі, обстрілюють мирні квартали з танків та стрілецької зброї.
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