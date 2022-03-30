Влаштували провокацію: у Сумській області російські окупанти підірвали свій БТР

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За словами Живицького, на пункті пропуску "Рижівка" росіяни встановили свій БТР і самі ж його підірвали.

"Це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ: нібито українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно. І окупанти, начебто аби помститися українцям, спалили український прикордонний пункт пропуску", — зазначив Живицький.

Голова ОДА розповів, що ситуація в області залишається напруженою. Загарбники переміщують військову техніку у Конотопському районі, обстрілюють мирні квартали з танків та стрілецької зброї.

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