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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Владимир Зеленский поздравил Израиль с возвращением первых пленных

Владимир Зеленский поздравил Израиль с возвращением первых пленных

Киев  •  УНН

 • 2112 просмотра

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Президент Украины поздравил Израиль с возвращением первых заложниц из плена ХАМАС. Зеленский проводит параллели между ситуацией в Израиле и опытом украинских семей, которые ждут возвращения близких.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Израиль с возвращением первых заложниц, которых удерживали боевики ХАМАС. Глава государства сравнил это трогательное событие с опытом украинских семей, которые на фоне продолжающейся войны с РФ знают боль разлуки и надежду на возвращение близких. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) Владимира Зеленского.

Детали

По словам украинского президента, освобождение заложников после многих месяцев войны между Израилем и ХАМАСом "является глубоко значимым моментом".

Видеть, как воссоединяются семьи, зная, какие слезы облегчения и радости это приносит, - это то, чему все мы можем сопереживать. Как украинцы мы знаем боль разлуки и надежду на возвращение близких домой

- написал Президент Украины в соцсети Х.

Глава государства добавил, что путь к "длительному миру и достоинству для всех людей" является долгим и сложным, однако Украина надеется на "дальнейший прогресс в направлении безопасности, стабильности и нормальной жизни на всем Ближнем Востоке".

Украина желает мира, справедливости и надежных гарантий безопасности для всех народов

- отметил Владимир Зеленский.

В заключение глава государства подчеркнул, что Украина так же продолжает свою борьбу за мир и справедливость.

Напомним

ХАМАС передал Красному Кресту трех израильских заложниц в возрасте 31, 28 и 24 года после 471 дня плена. В обмен Израиль освободит 90 палестинских заключенных.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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