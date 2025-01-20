Володимир Зеленський привітав Ізраїль з поверненням перших полонених

Президент України Володимир Зеленський привітав Ізраїль з поверненням перших заручниць, яких утримували бойовики ХАМАС. Глава держави порівняв цю зворушливу подію з досвідом українських сімей, які на тлі триваючої війни з рф знають біль розлуки та надію на повернення близьких. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter-акаунт (X) Володимира Зеленського.

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За словами українського президента, звільнення заручників після багатьох місяців війни між Ізраїлем і ХАМАСом "є глибоко значущим моментом".

Бачити, як возз'єднуються сім'ї, знаючи, які сльози полегшення й радості це приносить, - це те, чому всі ми можемо співпереживати. Як українці ми знаємо біль розлуки й надію на повернення близьких додому - написав Президент України у соцмережі Х.

Глава держави додав, що шлях до "тривалого миру та гідності для всіх людей" є довгим та складним, проте Україна сподівається на "подальший прогрес у напрямку безпеки, стабільності та нормального життя на всьому Близькому Сході".

Україна бажає миру, справедливості та надійних гарантій безпеки для всіх народів - зазначив Володимир Зеленський.

У підсумку глава держави наголосив, що Україна так само продовжує свою боротьбу за мир та справедливість.

Нагадаємо

ХАМАС передав Червоному Хресту трьох ізраїльських заручниць віком 31, 28 та 24 роки після 471 дня полону. В обмін Ізраїль звільнить 90 палестинських ув'язнених.