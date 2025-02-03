Владельцы коров, коз и овец могут получить государственные дотации: как подать заявку
Киев • УНН
В Украине начался прием заявок на специальные бюджетные дотации для содержания скота через Государственный аграрный реестр. Выплаты составляют 7000 грн за корову и 2000 грн за овцу/козу.
В Украине начался прием заявок на специальные бюджетные выплаты для содержания поголовья коров, коз и овец. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в Telegram в понедельник, пишет УНН.
Сегодня стартует прием заявок на специальные бюджетные дотации для содержания поголовья коров, коз и овец
Сколько можно получить
Подать заявку на такие выплаты можно через Государственный аграрный реестр:
- 7 000 грн на голову - для тех, кто имеет от 3 до 100 коров.
- 2 000 грн на голову - для тех, кто содержит от 5 до 500 голов маточного поголовья коз и/или овец.
По его словам, в 2025 году право на дотацию имеют только те, кто не получал ее в 2024-м.
В Украине появится новый реестр для работы с животными: что изменится с 2026 года30.12.24, 10:36 • 19355 просмотров