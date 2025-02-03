Владельцы коров, коз и овец могут получить государственные дотации: как подать заявку

В Украине начался прием заявок на специальные бюджетные выплаты для содержания поголовья коров, коз и овец. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Сегодня стартует прием заявок на специальные бюджетные дотации для содержания поголовья коров, коз и овец - отметил министр.

Сколько можно получить

Подать заявку на такие выплаты можно через Государственный аграрный реестр:

7 000 грн на голову - для тех, кто имеет от 3 до 100 коров.

2 000 грн на голову - для тех, кто содержит от 5 до 500 голов маточного поголовья коз и/или овец.

По его словам, в 2025 году право на дотацию имеют только те, кто не получал ее в 2024-м.

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