Власники корів, кіз та овець можуть отримати державні дотації: як подати заявку

В Україні розпочався прийом заявок на спеціальні бюджетні виплати для утримання поголівʼя корів, кіз та овець. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram у понеділок, пише УНН.

Сьогодні стартує прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання поголів’я корів, кіз та овець - зазначив міністр.

Скільки можна отримати

Подати заявку на такі виплати можна через Державний аграрний реєстр:

7 000 грн на голову – для тих, хто має від 3 до 100 корів.

2 000 грн на голову – для тих, хто утримує від 5 до 500 голів маточного поголів’я кіз та/або овець.

З його слів, у 2025 році право на дотацію мають лише ті, хто не отримував її у 2024-му.

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