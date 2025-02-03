Власники корів, кіз та овець можуть отримати державні дотації: як подати заявку
Київ • УНН
В Україні розпочався прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання худоби через Державний аграрний реєстр. Виплати складають 7000 грн за корову та 2000 грн за вівцю/козу.
В Україні розпочався прийом заявок на спеціальні бюджетні виплати для утримання поголівʼя корів, кіз та овець. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram у понеділок, пише УНН.
Сьогодні стартує прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання поголів’я корів, кіз та овець
Скільки можна отримати
Подати заявку на такі виплати можна через Державний аграрний реєстр:
- 7 000 грн на голову – для тих, хто має від 3 до 100 корів.
- 2 000 грн на голову – для тих, хто утримує від 5 до 500 голів маточного поголів’я кіз та/або овець.
З його слів, у 2025 році право на дотацію мають лише ті, хто не отримував її у 2024-му.
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