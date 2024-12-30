В Україні з'явиться новий реєстр для роботи з тваринами: що зміниться з 2026 року
Київ • УНН
Кабмін затвердив створення реєстру сертифікатів для роботи з тваринами, який запрацює з 2026 року. Система міститиме дані про власників сертифікатів, напрями підготовки та випадки порушень законодавства.
Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Реєстру державних сертифікатів про наявність знань і навичок щодо дотримання законодавства про благополуччя тварин. Про це пише Мінагрополітики, передає УНН.
Цей порядок розроблено відповідно до частини 11 статті 80 Закону України "Про ветеринарну медицину" та прийнято в рамках виконання євроінтеграційних зобов’язань України.
Реєстр стане уніфікованою інформаційною системою, яка міститиме дані про:
- власників державних сертифікатів або тимчасових допусків;
- напрями підготовки, зокрема види поводження з тваринами (утримання, умертвіння, транспортування тощо);
- типи обладнання та конкретні операції, пов’язані з умертвінням сільськогосподарських тварин;
- установи чи заклади освіти, які видали сертифікат або забезпечили відповідну підготовку;
- випадки притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист тварин.
Також у реєстрі відображатиметься інформація про видачу, анулювання чи повернення сертифікатів, а також строки дії тимчасових допусків.
Документ набирає чинності з 1 січня 2026 року.
Додамо
Ще у січні 2024 перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповідав, що Україна адаптує законодавство, зокрема в галузі ветеринарної медицини, до норм і стандартів Євросоюзу.
Нагадаємо
В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин.