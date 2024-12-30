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В Украине появится новый реестр для работы с животными: что изменится с 2026 года

В Украине появится новый реестр для работы с животными: что изменится с 2026 года

Киев  •  УНН

 • 11644 просмотра

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Кабмин утвердил создание реестра сертификатов для работы с животными, который заработает с 2026 года. Система будет содержать данные о владельцах сертификатов, направления подготовки и случаи нарушений законодательства.

Кабинет Министров Украины утвердил порядок ведения Реестра государственных сертификатов о наличии знаний и навыков по соблюдению законодательства о благополучии животных. Об этом пишет Минагрополитики, передает УНН

Этот порядок разработан в соответствии с частью 11 статьи 80 Закона Украины "О ветеринарной медицине" и принят в рамках выполнения евроинтеграционных обязательств Украины.

Реестр станет унифицированной информационной системой, которая будет содержать данные о:

- владельцев государственных сертификатов или временных допусков;

- направления подготовки, в частности виды обращения с животными (содержание, умерщвление, транспортировка и т.д.);

- типы оборудования и конкретные операции, связанные с умерщвлением сельскохозяйственных животных;

- учреждения или учебные заведения, которые выдали сертификат или обеспечили соответствующую подготовку;

- случаи привлечения к ответственности за нарушение законодательства о защите животных.

Также в реестре будет отображаться информация о выдаче, аннулировании или возвращении сертификатов, а также сроки действия временных допусков.

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Добавим

Еще в январе 2024 года первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал, что Украина адаптирует законодательство, в частности в области ветеринарной медицины, к нормам и стандартам Евросоюза. 

Напомним

В Украине запустили Единый государственный реестр домашних животных.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Общество
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