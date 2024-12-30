В Украине появится новый реестр для работы с животными: что изменится с 2026 года
Киев • УНН
Кабмин утвердил создание реестра сертификатов для работы с животными, который заработает с 2026 года. Система будет содержать данные о владельцах сертификатов, направления подготовки и случаи нарушений законодательства.
Кабинет Министров Украины утвердил порядок ведения Реестра государственных сертификатов о наличии знаний и навыков по соблюдению законодательства о благополучии животных. Об этом пишет Минагрополитики, передает УНН.
Этот порядок разработан в соответствии с частью 11 статьи 80 Закона Украины "О ветеринарной медицине" и принят в рамках выполнения евроинтеграционных обязательств Украины.
Реестр станет унифицированной информационной системой, которая будет содержать данные о:
- владельцев государственных сертификатов или временных допусков;
- направления подготовки, в частности виды обращения с животными (содержание, умерщвление, транспортировка и т.д.);
- типы оборудования и конкретные операции, связанные с умерщвлением сельскохозяйственных животных;
- учреждения или учебные заведения, которые выдали сертификат или обеспечили соответствующую подготовку;
- случаи привлечения к ответственности за нарушение законодательства о защите животных.
Также в реестре будет отображаться информация о выдаче, аннулировании или возвращении сертификатов, а также сроки действия временных допусков.
Документ вступает в силу с 1 января 2026 года.
Добавим
Еще в январе 2024 года первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал, что Украина адаптирует законодательство, в частности в области ветеринарной медицины, к нормам и стандартам Евросоюза.
Напомним
В Украине запустили Единый государственный реестр домашних животных.