Власть снизила прогнозируемый уровень пенсионных сбережений с 15% ВВП до 0,1% - С.Арбузов

«Нацбанк объявил о пересмотре Комплексной программы развития финсектора до 2020 года. Среди названных причин ее обновления оправданной считаю только одну, а именно необходимость подстройки под новые вызовы в экономике, - через два года после ее принятия такие безусловно появились. Остальные - банальная попытка замаскировать собственные провалы. Кстати, неизбежность многих из них была очевидна еще на этапе разработки документа, на низкое качество которого я в свое время указывал .

Должен сказать, что Нацбанку все-таки удалось меня удивить. Во-первых, тем, что не выполнены даже те задачи, по которым были значительные наработки и которые не требуют законодательных изменений. Например, повышение финансовой грамотности населения (блок С1 в комплексной программе).

До сих пор не разработана даже соответствующая программа действий, хотя эта работа должна была быть завершена еще в первом квартале 2016 года. Это тем более странно, поскольку в мою бытность в Нацбанке этой проблематикой мы занимались и много, и успешно. Достаточно вспомнить авторские программы на телеканале БТБ, учебники по финграмотности, множество конкурсов и семинаров, которые мы проводили для широких слоев населения.

Позволю себе дать совет Валерии Алексеевне, как человеку, лично курирующему это направление: не стоит изобретать велосипед, используйте сделанное нами, тогда и сроки исполнения программы реформ не нужно будет переносить. А то как-то неприлично, практически на всем готовом, только на разработку программы финграмотности отводить почти три года. В конце концов, научные кадры привлеките, если Ваш персонал не справляется.», - отметил С.Арбузов.

Он также обратил внимание, что многие из критериев выполнения Комплексной программы развития финсектора были пересмотрены без всякого публичного обоснования.

«Причем изменения произошли весьма заметные. Остановлюсь на самых резонансных. Например, убрали цель нарастить золотовалютные резервы НБУ до $38,7 млрд. к концу 2020 года, оставили размытую формулировку «в соответствии с положениями экономической программы в рамках соглашения с МВФ о Механизме расширенного финансирования». Это говорит о том, что Нацбанк совсем не верит в возможность вернуться к домайданным показателям. Странно в этой формулировке и то, что программа с МВФ четырехлетняя, т.е. до 2019 года, так почему нет прогноза резервов на 2020 год?

Не менее странное решение по изменению такого критерия как «соотношение пенсионных сбережений населения к ВВП». В предыдущей версии Комплексной программы, утвержденной, кстати, президентским Советом реформ, обозначен желаемый их размер к 2020 году в 15% ВВП. Этот показатель являлся для меня загадкой всегда, ввиду своей явной нереальности. Но то, что сейчас появилось в программе – не менее 0,1% ВВП на тот же период – загадка никак не меньшая…

Видимо регуляторы финансового рынка уже знают о контурах будущей пенсионной реформы намного больше, чем общество. Боюсь предположить, но похоже власти твердо уверены, что население настолько обеднеет к 2020 году, что даже и сбережений не будет…

И еще у меня вопрос: не слишком ли подугас реформаторский пыл в стране? Совет реформ при Президенте Украины собирается все реже, не забыто-ли, что именно этот орган запускает в жизнь и затем контролирует ход реформ? Не станет ли повсеместной практика подтасовки и изменения сроков программ при их явных провалах?», - резюмировал С.Арбузов