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Влада знизила прогнозований рівень пенсійних заощаджень з 15% ВВП до 0,1% - С.Арбузов

Київ • УНН

 • 10735 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Перегляд Комплексної програми розвитку фінсектора до 2020 року обумовлено спробою Нацбанку замаскувати власні провали. Про це повідомив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов в Фейсбук, передає УНН.

Влада знизила прогнозований рівень пенсійних заощаджень з 15% ВВП до 0,1% - С.Арбузов

«Нацбанк оголосив про перегляд Комплексної програми розвитку фінсектора до 2020 року. Серед названих причин її оновлення виправданою вважаю тільки одну, а саме необхідність коригування, зважаючи на нові виклики в економіці, - за два роки після її прийняття такі безумовно з'явилися. Решта - банальна спроба замаскувати власні провали. До речі, неминучість багатьох з них була очевидна ще на етапі розробки документа, на низьку якість якого я свого часу вказував.

Повинен сказати, що Нацбанку все-таки вдалося мене здивувати. По-перше, тим, що не виконані навіть ті завдання, за якими були значні напрацювання і які не вимагають законодавчих змін. Наприклад, підвищення фінансової грамотності населення (блок С1 в комплексній програмі).

До сих пір не розроблена навіть відповідна програма дій, хоча ця робота повинна була бути завершена ще в першому кварталі 2016 року. Це тим більше дивно, оскільки в мою бутність в Нацбанку цією проблематикою ми займалися і багато, і успішно. Досить згадати авторські програми на телеканалі БТБ, підручники з фінграмотності, безліч конкурсів та семінарів, які ми проводили для широких верств населення.

Дозволю собі дати раду Валерії Олексіївні, як людині, яка особисто курирує цей напрямок: не варто винаходити велосипед, використовуйте зроблене нами, тоді і терміни виконання програми реформ не потрібно буде переносити. А то якось непристойно, практично на всьому готовому, тільки на розробку програми фінграмотності відводити майже три роки. Зрештою, наукові кадри залучіть, якщо Ваш персонал не справляється», - зазначив С.Арбузов.

Він також звернув увагу, що багато критеріїв виконання Комплексної програми розвитку фінсектора були переглянуті без будь-якого публічного обґрунтування.

«Причому зміни відбулися досить помітні. Зупинюся на найрезонансніших. Наприклад, прибрали мету наростити золотовалютні резерви НБУ до $ 38,7 млрд.

До кінця 2020 року, залишили розмите формулювання «відповідно до положень економічної програми в рамках угоди з МВФ про Механізмі розширеного фінансування». Це говорить про те, що Нацбанк зовсім не вірить в можливість повернутися до домайданних показників. Дивно в цьому формулюванні і те, що програма з МВФ чотирирічна, тобто до 2019 року, так чому немає прогнозу резервів на 2020 рік?

Теж досить дивне рішення щодо зміни такого критерію як «співвідношення пенсійних заощаджень населення до ВВП». У попередній версії Комплексної програми, затвердженої, до речі, президентською Радою реформ, позначений бажаний їх розмір до 2020 року в 15% ВВП. Цей показник був для мене загадкою завжди, зважаючи на свою явну нереальності. Але те, що зараз з'явилося в програмі - не менше 0,1% ВВП на той же період - загадка ніяк не менш велика ...

Мабуть регулятори фінансового ринку вже знають про контури майбутньої пенсійної реформи набагато більше, ніж суспільство. Боюся припустити, але схоже влада твердо впевнена, що населення настільки збідніє до 2020 року, що навіть і заощаджень не буде ...

І ще у мене питання: чи не занадто згас реформаторський запал в країні? Рада реформ при Президентові України збирається все рідше, чи не забули, що саме цей орган запускає в життя і потім контролює хід реформ? Чи не стане практикою підтасовки і зміни термінів програм при їх явних провалах? », - резюмував С.Арбузов

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