Власть Зеленского продемонстрировала неспособность в борьбе с монополией на рынке подсолнечного масла - эксперт

При этом, власть, по его словам, демонстрирует полную неспособность. Потому что, например, с основателем “Кернел” Андреем Веревским и сама власть создала альянс в Раде, объясняет эксперт.

“Очевидно, что эта власть ничего с этим делать не будет, потому что он (Андрей Веревский — ред.) контролирует часть фракции „Слуг народа“ и группу „Доверие“ в парламенте, голосов которой требует власть. Поэтому они точно ничего не будут делать. И эта ситуация молчаливая при заоблачных ценах на подсолнечное масло — полное отсутствие реакции со стороны АМКУ — она была более чем прогнозируемая”, — констатирует Кушнирук.

Но это не повод оставлять ситуацию без внимания, отмечает эксперт.

Надо разбираться, по каким схемам “Бунге” и “Кернел” ведут деятельность. Надо это изучать, каким образом они действуют. И касательно монопольного положения — то можно говорить следующее: если факт сговора или картельного регулирования цен, то в этом случае должны быть оштрафованы и “Бунге”, и “Кернел”“, — говорит Кушнирук.

Так же стоит проверить торговые сети, с которыми сотрудничают эти компании, продолжил эксперт, ведь сети тоже являются частью картельниз заговоров.

“Классическое правило: если вы ничего не можете сделать с монополией, если вы не можете ее контролировать, то может идти речь о принудительном разделении, когда обязывают часть мощностей продать. Это не делается за один день, дается срок: год, два, три, чтобы они избавились доли своих активов для того, чтобы в образовалось более конкурентную среду и возможности для картельных сговоров не было. Но это должно быть понимание проблемы и политическая воля. Нет ни первого, ни второго — поэтому сейчас ничего не будет происходить”, — подытожил Кушнирук.

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В Украине подсолнечное масло бьет ценовые рекорды и вдвое превысило уже цены в Польше. При этом именно Украина один из крупнейших производителей и поставщиков масла в мире.

Дело в том, что украинские производители, в частности “Кернел” продают украинцам масло (Чумак, Стожар, Щедрый дар) по мировым ценам. Хотя именно за счет украинском формируются состояние того же “Кернел”: многомиллиардные возмещения НДС из бюджета на фоне минимальных отчислений налогов в бюджет способствовали тому, что Андрей Веревский этом году оказался на 25 месте в рейтинге самых богатых украинцев с состоянием в 435 млн долларов.

Сам он свое состояние откровенно объясняет отсутствием конкуренции.

“Несмотря на значительную волатильность, мировые цены на подсолнечное масло в 2020 ФГ были выше, чем год назад, что положительно повлияло на прибыль украинских фермеров и переработчиков. А учитывая рекордный урожай семян подсолнечника в Украине в 16,5 млн тонн в сочетании с незначительным ростом мощностей по переработке, конкуренция между переработчиками масличных семян снизилась, что позволило „Кернел“ обеспечить высокую рентабельность по EBITDA в размере 100 долларов на тонну проданной подсолнечного масла”, — отметил Веревский в одном из отчетов.