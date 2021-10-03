Влада Зеленського продемонструвала неміч у боротьбі з монополією на ринку соняшникової олії - експерт

При цьому, влада, за його словами, демонструє цілковиту неміч. Бо, наприклад, із засновником “Кернел” Андрієм Веревським та сама влада створила альянс у Раді, пояснює експерт.

“Очевидно, що ця влада нічого з цим діяти не буде, бо він (Андрій Веревський — ред.) контролює частину фракції „Слуг народу“ і групу „Довір в парламенті, голосів якої потребує влада. Тому вони точно нічого не робитимуть. І оця ситуація мовчазна при захмарних цінах на соняшникову олію — повна відсутність реакції з боку АМКУ — вона була більш ніж прогнозована“, — констатує Кушнірук.

Та це не привід залишати ситуацію без уваги, наголошує експерт.

Треба розбиратися, за якими схемами „Бунге“ і „Кернел“ ведуть діяльність. Треба це вивчати, яким чином вони діють. І щодо монопольного становища — то можна говорити наступне: якщо є факт змови або картельного регулювання цін, то в цьому випадку мають бути оштрафовані і „Бунге“, і „Кернел“”, — каже Кушнірук.

Так само варто перевірити торгові мережі, з якими співпрацюють ці компанії, продовжив експерт, адже мережі теж є частиною картельниз змов.

“Класичне правило: якщо ви нічого не може вдіяти з монополією, якщо ви не можете її контролювати, то може бути мова про примусове розділення, коли зобов’язують частину потужностей продати. Це не робиться за один день, дається термін: рік, два, три, щоб вони позбулися частки своїх активів для того, щоб у утворилося більш конкурентне середовище і можливості для картельних змов не було. Але це має бути розуміння проблеми і політична волі. Немає ні першого, ні другого — тому зараз нічого не відбуватиметься”, — підсумував Кушнірук.

До теми

В Україні соняшникова олія б’є цінові рекорди і вдвічі перевищила вже ціни у Польщі. При цьому саме Україна один з найбільших виробників і постачальників олії у світі.

Річ у тім, що українські виробники, зокрема “Кернел” продають українцям олію ( Чумак, Стожар, Щедрий дар) за світовими цінами. Хоча саме за рахунок українців формуються статки того ж “Кернел”: багатомільярдні відшкодування ПДВ з бюджету на тлі мінімальних відрахувань податків до бюджету сприяли тому, що Андрій Веревський цього року опинився на 25 місці в рейтингу найбагатших українців зі статками у 435 млн доларів.

Сам він свої статки відверто пояснює відсутністю конкуренції.

“Не дивлячись на значну волатильність, світові ціни на соняшникову олію в 2020 ФР були вище, ніж рік тому, що позитивно вплинуло на прибуток українських фермерів і переробників. А з огляду на рекордний урожай насіння соняшнику в Україні в 16,5 млн тонн в поєднанні з незначним зростанням потужностей з переробки, конкуренція між переробниками олійних насіння знизилася, що дозволило „Кернел“ забезпечити високу рентабельність по EBITDA в розмірі 100 доларів на тонну проданої соняшникової олії”, — зазначив Веревський в одному зі звітів.