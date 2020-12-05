Власти США вновь начнут принимать заявления от “мечтателей”

“Окружной федеральный суд в Бруклине обязал правительство США вновь начать принимать новые заявления от иммигрантов, которые были нелегально ввезены в страну в детском возрасте и с тех пор проживают в США. Речь идет о Программе отложенного действия для прибывших в США детей (DACA), введенной Бараком Обамой в 2012 году”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация Дональда Трампа неоднократно пыталась свернуть программу, защищающую эту категорию нелегальных иммигрантов-“мечтателей” от депортации. В июне Верховный суд США признал действия администрации “произвольными и своенравными”. Однако, в Министерстве внутренней безопасности США сообщили, что не намерены принимать новые заявки на участие в программе DACA, пока действующая администрация будет рассматривать вопрос о целесообразности ее сохранения, отмены или изменения.

“Судья поручил Министерству внутренней безопасности к понедельнику разместить на своих сайтах публичное уведомление о том, что оно принимает новые заявки в рамках DACA. Избранный президент Джо Байден, вступающий в должность 20 января, заявил, что планирует возродить DACA”, — добавили в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, администрация президента США Дональда Трампа направила сотрудников спецподразделения BORTAC погранично-таможенной службы США в ряд городов страны для ареста нелегальных иммигрантов.



