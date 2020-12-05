Влада США знову почне приймати заяви від "мрійників"

"Окружний федеральний суд в Брукліні зобов'язав уряд США знову почати приймати нові заяви від іммігрантів, які були нелегально ввезені в країну в дитячому віці і з тих пір проживають в США. Йдеться про Програму відкладеного дії для дітей, які прибули в США (DACA), введеної Бараком Обамою в 2012 році", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що адміністрація Дональда Трампа неодноразово намагалася згорнути програму, що захищає цю категорію нелегальних іммігрантов-"мрійників" від депортації. У червні Верховний суд США визнав дії адміністрації "довільними і примхливими". Однак, в Міністерстві внутрішньої безпеки США повідомили, що не мають наміру брати нові заявки на участь в програмі DACA, поки діюча адміністрація буде розглядати питання про доцільність її збереження, скасування або зміни.

"Суддя доручив Міністерству внутрішньої безпеки до понеділка розмістити на своїх сайтах публічне повідомлення про те, що воно приймає нові заявки в рамках DACA. Обраний президент Джо Байден, який набирає на посаду 20 січня, заявив, що планує відродити DACA", - додали в повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, адміністрація президента США Дональда Трампа направила співробітників спецпідрозділу BORTAC прикордонно-митної служби США в ряд міст країни для арешту нелегальних іммігрантів.



