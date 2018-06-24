Власти США вернули в семьи нелегальных иммигрантов более 500 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Американские власти вернули в семье нелегальных иммигрантов более 500 детей, разлученных с родителями из-за политики нулевой толерантности к нарушителям миграционного законодательства. Такие данные в субботу привело министерство внутренней безопасности США, передает УНН.
“Таможенная и пограничная служба США воссоединила (с семьями) 522 ребенка-иностранца, которых разлучили со взрослыми в рамках инициативы нулевой терпимости”, — говорится в сообщении. Ожидается, что в течение ближайших 24 часов с семьями воссоединятся еще 16 детей.
Как сообщал УНН, в США отправятся пять мексиканских парламентариев-членов комиссии. Они встретятся с американскими сенаторами и Палатой представителей, правозащитниками и активистами, чтобы изучить политику Трампа, направленную против мигрантов из латиноамериканских стран, в частности, практику разделения семей, которая была запрещена только указом американского президента от 20 июня.