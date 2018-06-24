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Влада США повернула в сім'ї нелегальних іммігрантів більше 500 дітей

Влада США повернула в сім'ї нелегальних іммігрантів більше 500 дітей

Київ • УНН

 • 11768 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Американська влада повернула в сім’ї нелегальних іммігрантів більше 500 дітей, розлучених з батьками через політику нульової толерантності до порушників міграційного законодавства. Такі дані в суботу навело міністерство внутрішньої безпеки США, передає УНН.

“Митна та прикордонна служба США возз’єднала (з сім’ями) 522 дитини-іноземця, яких розлучили з дорослими в рамках ініціативи нульової терпимості”, — йдеться в повідомленні. Очікується, що протягом найближчих 24 годин з сім’ями возз’єднаються ще 16 дітей.

Як повідомляв УНН, у США відправляться п’ять мексиканських парламентарів-членів комісії. Вони зустрінуться з американськими сенаторами та Палатою представників, правозахисниками та активістами, щоб вивчити політику Трампа, спрямовану проти мігрантів з латиноамериканських країн, зокрема, практику поділу сімей, яка була заборонена лише указом американського президента від 20 червня.

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