Власти Швейцарии не в курсе "минирования" самолета Ryanair, который посадили в Минске

Цитата

“Швейцарским властям ничего не известно об угрозе взрыва на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс. Таким образом, никаких заявлений швейцарских властей белорусским властям по этому поводу не поступало”, — сказано в заявлении МИД страны.

Что было ранее

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сегодня заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая, поступило из Швейцарии.



Дополнение

Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске якобы из-за “заминирования”, с белорусскими диспетчерами.



Согласно документу, в 9:30 утра 23 мая диспетчер Минского аэропорта сообщил пилоту Ryanair, что “по сведениям спецслужб” на борту самолета находится бомба, которая якобы может быть приведена в действие над Вильнюсом.

Далее диспетчер говорит, что электронное сообщение о минировании самолета поступило сотрудникам нескольких аэропортов и предлагает “по соображениям безопасности” совершить экстренную посадку в Минске.

Во время переговоров пилот также спросил, кто именно рекомендует совершить посадку в Минске — компания Ryanair, аэропорт Афин, откуда вылетел лайнер, или аэропорт Минска. “Это наша рекомендация”, — ответил диспетчер.

Добавим, что белорусские оппозиционные СМИ сразу заметили “нестыковки” официальных заявлений накануне и расшифровки: так, вчера Минск сообщал, что решение о посадке — приняли пилоты, но сегодня — четко слышать о рекомендации именно аэропорту белорусской столицы.