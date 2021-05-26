Власти Швейцарии не в курсе "минирования" самолета Ryanair, который посадили в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Власти Швейцарии не знают об угрозе рейсу Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был принудительно посажен в Минске 23 мая. Об этом заявило министерство иностранных дел страны, передает УНН.
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“Швейцарским властям ничего не известно об угрозе взрыва на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс. Таким образом, никаких заявлений швейцарских властей белорусским властям по этому поводу не поступало”, — сказано в заявлении МИД страны.
Что было ранее
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сегодня заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту Минска 23 мая, поступило из Швейцарии.
Дополнение
Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске якобы из-за “заминирования”, с белорусскими диспетчерами.
Согласно документу, в 9:30 утра 23 мая диспетчер Минского аэропорта сообщил пилоту Ryanair, что “по сведениям спецслужб” на борту самолета находится бомба, которая якобы может быть приведена в действие над Вильнюсом.
Далее диспетчер говорит, что электронное сообщение о минировании самолета поступило сотрудникам нескольких аэропортов и предлагает “по соображениям безопасности” совершить экстренную посадку в Минске.
Во время переговоров пилот также спросил, кто именно рекомендует совершить посадку в Минске — компания Ryanair, аэропорт Афин, откуда вылетел лайнер, или аэропорт Минска. “Это наша рекомендация”, — ответил диспетчер.
Добавим, что белорусские оппозиционные СМИ сразу заметили “нестыковки” официальных заявлений накануне и расшифровки: так, вчера Минск сообщал, что решение о посадке — приняли пилоты, но сегодня — четко слышать о рекомендации именно аэропорту белорусской столицы.