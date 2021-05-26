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The Guardian

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Влада Швейцарії не в курсі "мінування" літака Ryanair, який посадили в Мінську

Київ • УНН

 • 14573 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Влада Швейцарії не знає про загрозу рейсу Ryanair, який слідував з Афін до Вільнюса і був примусово посаджений в Мінську 23 травня. Про це заявило міністерство закордонних справ країни, передає УНН.

Влада Швейцарії не в курсі "мінування" літака Ryanair, який посадили в Мінську

Цитата

“Швейцарській владі нічого не відомо про загрозу вибуху на рейсі Ryanair Афіни-Вільнюс. Таким чином, ніяких заяв швейцарської влади білоруській владі з цього приводу не надходило”, — сказано в заяві МЗС країни.

Що було раніше

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше сьогодні заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair, який екстрено посадили в аеропорту Мінська 23 травня, надійшло зі Швейцарії.

Доповнення

Міністерство транспорту Білорусі опублікувало розшифровку фрагменту переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську нібито через “замінування”, з білоруськими диспетчерами.

Згідно з документом, о 9:30 ранку 23 травня диспетчер Мінського аеропорту повідомив пілоту Ryanair, що “за даними спецслужб” на борту літака знаходиться бомба, яка нібито може бути приведена в дію над Вільнюсом.

Далі диспетчер каже, що електронне повідомлення про мінування літака надійшло співробітникам декількох аеропортів і пропонує “з міркувань безпеки” здійснити екстрену посадку в Мінську.

Під час переговорів пілот також запитав, хто саме рекомендує здійснити посадку в Мінську — компанія Ryanair, аеропорт Афін, звідки вилетів лайнер, або аеропорт Мінська. “Це наша рекомендація”, — відповів диспетчер.

Додамо, що білоруські опозиційні ЗМІ відразу помітили “нестиковки” офіційних заяв напередодні і розшифровки: так, вчора Мінськ повідомляв, що рішення про посадку — прийняли пілоти, але сьогодні — чітко чути про рекомендації саме аеропорту білоруської столиці.

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