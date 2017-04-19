Власти РФ уточнили количество украинцев на затонувшем в Черном море судне

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38490 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101746 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155266 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115953 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116221 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112390 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104163 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107033 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103537 просмотра

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Власти РФ уточнили количество украинцев на затонувшем в Черном море судне

Власти РФ уточнили количество украинцев на затонувшем в Черном море судне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В российском федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердили, что на борту сухогруза "Герои Арсенала", который потерпел крушение в Черном море, находились 12 человек, среди которых девять украинцев. Об этом со ссылкой на официального представителя Росморречфлота сообщает РИА Новости, передает УНН.

"На борту сухогруза, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, находилось 12 членов экипажа, в том числе двое россиян, один из которых капитан, 9 украинцев и один гражданин Грузии", - сказал собеседник.

Также в ведомстве сообщили, что пока спасен один человек из тех, которых считали пропавшими без вести. Как отмечается, это моторист судна, гражданин Украины.

"На данный момент из 12 членов экипажа затонувшего судна спасен моторист, гражданин Украины, который сейчас находится на борту подошедшего к месту аварии танкера "Волганефть-18", - добавил собеседник. Он также сообщил, что волнения моря в районе аварии составляет 4-5 баллов.

"Из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза 11 считаются пропавшими без вести, спасен один человек", - отметил представитель Росморречфлота.

По данным МЧС РФ, сухогруз "Герои Арсенала", который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна.

Напомним, судно с украинцами затонуло в Черном море.

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