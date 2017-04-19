Власти РФ уточнили количество украинцев на затонувшем в Черном море судне

"На борту сухогруза, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, находилось 12 членов экипажа, в том числе двое россиян, один из которых капитан, 9 украинцев и один гражданин Грузии", - сказал собеседник.

Также в ведомстве сообщили, что пока спасен один человек из тех, которых считали пропавшими без вести. Как отмечается, это моторист судна, гражданин Украины.

"На данный момент из 12 членов экипажа затонувшего судна спасен моторист, гражданин Украины, который сейчас находится на борту подошедшего к месту аварии танкера "Волганефть-18", - добавил собеседник. Он также сообщил, что волнения моря в районе аварии составляет 4-5 баллов.

"Из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза 11 считаются пропавшими без вести, спасен один человек", - отметил представитель Росморречфлота.

По данным МЧС РФ, сухогруз "Герои Арсенала", который потерпел крушение в ночь на среду в районе Керченского пролива, по предварительной информации, следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна.

Напомним, судно с украинцами затонуло в Черном море.