Влада РФ уточнила кількість українців на затонулому в Чорному морі судні

"На борту суховантажу, який зазнав аварії в акваторії Чорного моря, перебувало 12 членів екіпажу, в тому числі двоє росіян, один з яких капітан, 9 українців і один громадянин Грузії", - сказав співрозмовник.

Також у відомстві повідомили, що наразі врятовано одну людину з тих, яких вважали зниклими безвісти. Як зазначається, це моторист судна, громадянин України.

"Наразі з 12 членів екіпажу затонулого судна врятований моторист, громадянин України, який зараз перебуває на борту танкера "Волганефть-18", який підійшов до місця аварії", - додав співрозмовник. Він також повідомив, що хвилювання моря в районі аварії становить 4-5 балів.

"З 12 членів екіпажу затонулого в Чорному морі суховантажу 11 вважаються зниклими безвісти, врятовано одну людину", - зазначив представник Росморрічфлоту.

За даними МНС РФ, сухогруз "Герої Арсеналу", який зазнав аварії в ніч на середу в районі Керченської протоки, за попередньою інформацією, слідував з Азова Ростовської області до Туреччини з вантажем зерна.

Нагадаємо, судно з українцями затонуло в Чорному морі.