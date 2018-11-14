Власть олигархов и коррупция: в ЕП представили отчет по Украине

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В понедельник комитет по иностранным делам ЕС рассмотрел отчет по имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое вступило в силу два года назад. Доклад представил депутат Европейского парламента, член Европейской народной партии об имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной Михаэль Галер, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз на сайте Европарламента.