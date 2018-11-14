Влада олігархів і корумповані суди: у ЄП представили звіт щодо України

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У понеділок комітет із закордонних справ ЄС розглянув звіт щодо імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка набрала чинності два роки тому. Доповідь представив депутат Європейського парламенту, член Європейської народної партії про імплементацію Угоди про асоціацію з Україною Міхаель Ґалер, передає УНН з посиланням на прес-реліз на сайті Європарламенту.

“Україна досягла прогресу на шляху до європейської інтеграції з важливими досягненнями у перший виборчий період після „Революції гідності“. З моменту підписання Угоди про асоціацію в 2014 році Україна здійснила більше проєвропейських реформ, ніж за всі попередні роки незалежності України, але потрібні додаткові зусилля, страждає громадська підтримка модернізації та реформ. Розчаровує погіршення соціальних умов, триваюча влада олігархів та збереження ендемічної корупції в державних установах”, — сказав Ґалер, презентуючи доповідь.

У свою чергу європейські делегати наголосили на тому, що Україна досягла значного прогресу в реформах у таких сферах, як енергетика, охорона здоров’я, пенсії, освіта, державне управління та децентралізація, а також стосовно банківської та макроекономічної стабілізації.

Європарламентарі високо оцінили співпрацю України в енергетичному секторі та її досягнення у сфері енергоефективності, при цьому наголошуючи на необхідності продовження реформ, особливо на ринку газу та електроенергії.

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“Оскільки країна відіграє вирішальну роль у європейській енергетичній мережі, депутати засуджують будівництво трубопроводу „Північний потік-2“, оскільки це політичний проект, який створює загрозу європейській енергетичній безпеці. Тому вони закликають його скасувати”, — йдеться в прес-релізі.

У доповіді підкреслюється, що для України першочерговим завданням має стати боротьба з корупцією, вирішення проблем з владою олігархії та продовження реформи децентралізації.

Європейські депутати також висловили жаль із приводу того, що чинна судова система залишається неефективною, корумпованою та політично залежною, проте підтримують зусилля, спрямовані на вирішення цього питання. Суддів і прокурорів слід вибирати прозоро і дуже надійно, йдеться в тексті доповіді.

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Європейські депутати також висловили стурбованість порушенням прав людини в Україні, рішуче засудили зростаючу кількість фізичних нападів на активістів та журналістів, а також насильство щодо членів громад ромів та ЛГБТ.

Вони наголосили, що Російська Федерація має негайно і беззастережно звільнити лауреата премії Сахарова-2018 Олега Сенцова та всіх інших незаконно затриманих громадян України.

“Звіт щодо України був прийнятий 41 голосом проти 9, один утримався. Протягом грудневого пленарного засідання всіх палат в Страсбурзі він буде поставлений на голосування”, — йдеться в релізі.

Як повідомляв УНН, у звіті щодо імплементації Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, Україну закликали провести кілька серйозних реформ, щоб громадяни могли повністю скористатися перевагами Угоди.

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