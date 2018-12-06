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Власть на местах самостоятельно решила бороться с монополией аптечных сетей

Киев • УНН

 • 11193 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Кропивницком планируют создать сеть коммунальных аптек. Об этом заявил мэр Кропивницкого Андрей Райкович, передает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Власть на местах самостоятельно решила бороться с монополией аптечных сетей

Создание сети коммунальных аптек - эффективное средство борьбы с монополией частных аптек в Кропивницком, считает мэр. Это нужно делать по нескольким причинам. Во-первых, сетевые аптеки диктуют заоблачные цены на лекарства, что не коррелируются с размерами пенсий, заработных плат, тарифам на газ, воду и тепло, говорит Райкович.

Во-вторых, владельцы аптечных сетей открывают новые объекты там, где им выгодно. В то же время, в отдаленных микрорайонах Кропивницкого люди, особенно больные, не имеют возможности купить лекарства первой необходимости, добавил мэр.

Напомним, в парламенте заявили о том, что сетевой аптечный бизнес монополизировал рынок. Маленькие аптеки не в состоянии с ним конкурировать. При этом, сетевики, как правило, открывают свои аптеки в областных центрах, крупных городах. В селах же преимущественно работают только ФОПы.

С целью урегулировать рынок и гарантировать прозрачную конкуренцию между его игроками народные депутаты внесли в Раду законопроект №8591.

Документ предусматривает ряд ограничений для сетевиков. Поэтому последние выступили категорически против принятия документа.

Мелкий и средний аптечный бизнес, наоборот, призвал политиков проголосовать за "аптечный закон".

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